/FOTO, VIDEO/ Pro milovníky netradičních zážitků a romantiky opuštěných železničních kolejí pokračuje jedinečná letní nabídka, a sice zážitkové jízdy pákovými drezínami pod názvem „Léto na drezíně“. Zájemci se mohou vydat za dobrodružstvím na nejvýše položeném nádraží na bývalé dráze císaře Františka Josefa a užít si nezapomenutelnou projížďku manuálně poháněnými turistickými drezínami Vlašťovka a Dvojka.

Drezíny Vlašťovka a Dvojka jsou připraveny k odjezdu ze starého nádraží ve Střezimíři. | Foto: Kraj blanických rytířů/Iva Jirovcová

„V rámci Léta na drezíně chceme turistům ukázat krásu střezimířské železnice a její historii. Připravujeme také projekt budoucího železničního skanzenu, který by mohl zachovat autentičnost střezimířského nádraží a seznámit návštěvníky s příběhy lidí, kteří železnici stavěli a bojovali o ni,“ připomněl Miloš Jelínek, jeden ze zakladatelů spolku Železnice Česká Sibiř.

Jízdní dny Léta na drezíně se v rámci letních prázdnin uskuteční ještě o nedělích 13. a 27. srpna od 9 do 17 hodin. Vyjíždět se bude od historicky cenné staniční budovy Střezimíř z roku 1894. Cena jízdenky je 150 korun pro dospělé a 100 korun pro děti, přičemž děti do pěti let se mohou svézt zdarma bez místenky na klíně rodičů. Jízdenky je nutné předem rezervovat prostřednictvím formuláře.

Zdroj: Youtube

Vyjížďková trasa vedoucí k obci Mezno měří v jednom směru dva kilometry a výletníci se po ní budou vracet i zpět. Samotná jízda není nijak zvlášť fyzicky náročná, ale ti, kdo nejsou zvyklí na pohyb, se nejspíš zapotí.

Drezínu povede průvodčí, který cestujícím řekne nejen zajímavosti o netradičním dopravním prostředku, ale i historické trati. Nostalgické lepenkové jízdenky si všichni cestující odnesou jako originální suvenýr.

Přehlídka řemesel u hradu Šelmberk: kat si připravil zábavné představení

Kromě jízd po trati ubíhající podél porostlých skalních zářezů a pod historickým klenutým kamenným mostem se výletníci mohou seznámit s projektem budoucího železničního skanzenu, připomenou si slavné železniční milníky a seznámí se s příběhy těch, kteří železnici stavěli, kterým přinášela denní chléb a kteří o ni bojovali.

Prostory opuštěného drážního tělesa se navíc rozrostou o nově vznikající cyklostezku, která by v budoucnu mohla spojit Benešov s Táborem. Stavba prvního úseku mezi Voticemi a Olbramovicemi bude ukončena letos v létě.

Zdroj: Youtube

Střezimířská trať má sice svoje železniční dny za sebou, to ale neznamená, že by na ní nemělo být pořád rušno.

Miloš Jelínek, starosta obce Střezimíř