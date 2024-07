Čtenář reportér dnes 15:00

Úspěšný výlet k řece Labi má za sebou rybářka Denisa Janoušková, která do naší redakce přes e-mail poslala snímky s uloveným sumcem. S dravou rybou pózuje, jako by to byla rutina, ale ve tváři se jí zračí obří radost a zároveň obdiv k vodní říši potažmo k přírodě samotné. Za snímky moc děkujeme.