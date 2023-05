/FOTO, VIDEO/ Návštěvníci Kačiny mohou v sobotu 27. května večer vidět a zažít zámek jinak než obvykle. Bohatý program v rámci Noční Kačiny je situován nejen do interiérů zámku, ale i do překrásného parku, který tento klasicistní skvost obklopuje. Park navíc bude opět nově obohacen o kačinské čmeláky u bylinkové zahrádky, které každoročně zajišťuje Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku u Brna.

Od 19 hodin mohou rodiče s dětmi navštívit zámeckou kapli, kde pro ně bude připraven program o netopýrech, kteří kačinský park obývají. Živé netopýry a povídání o nich nám představí zástupci Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus. Součástí programu bude také netopýří stezka pro rodiče s dětmi.

Pozvánka na Noční Kačinu.Zdroj: Národní zemědělské muzeum KačinaPro ně bude zároveň připravena „stezka za hledáním kačinských strašidel“ v zámeckém parku. Překvapení najdou u bylinkové zahrádky, kde na ně bude čekat nejen kačinský zahradník. Ten se současně bude těšit také na dospělé návštěvníky, kterým ukáže skvosty nočního zámeckého skleníku, obohaceného o krásný žabí koncert.

Současně budou probíhat klasické prohlídky zámeckých interiérů obohacených o oživené prohlídky s duchem Rudym. V zámeckém divadle pak ve 20 hodin začne divadelní představení K vašim službám - konverzační komedie o tom, co vše mohou způsobit i nezpůsobit podmínky v závěti a co na to dědicové - v podání pardubických ochotníků PoŠum.

Hlavním bodem kačinského sobotního programu však bude audiovizuální projekce na zámeckou fasádu. Videomappingová show bude stejně jako minulý rok rozdělena do třech segmentů, zpracovaných třemi výtvarníky a tedy i třemi různými rukopisy. František Pecháček, Štěpán Kovář a Klára Míčková budou vytvářet video obsah, který budou následně živě upravovat.

Každý z výtvarníků bude pracovat se svou specifickou metodou tvorby. Zásadní změnou bude živá produkce hudby v podání třech autorů–GlitchGoose, Surrealita a Makropulos-zaměřujících se na tvorbu experimentální elektronické hudby. Přechody mezi jednotlivými narativními bloky budou tedy čistě živá představení, oslavující nejen ojedinělou klasicistní architekturu zámku Kačina, ale také velmi specifický živočišný druh, a to netopýry.

Pavel Douša