V létě 1952 jsem pracoval jako traktorista ve Šternberku. Po skončení žňových prací v nižších vesnicích jsme jezdili sekat obilí do hor, kde teprve žňové práce začínaly. Já jsem byl odeslán do Domašova u Šternberka, kde jsem se seznámil s mojí první láskou Evou. Chodili jsme spolu až do nástupu základní vojenské služby. Evu jsem vyrozuměl, že po skončení vojny se nemohu vrátit domů kvůli zhoršenému stavu maminky, která velice těžce prožívala můj odchod.