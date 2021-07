Lilie dorůstají až do výšky 130 cm. „Na Tachovsku máme několik lokalit, kde se tyto lilie vyskytují, jde hlavně o lesní porosty. Jedno z míst je například i Vlčí hora," uvedl Miroslav Trégler, předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Plané.

Lilie zlatohlavé na Vlčí hoře dobře zná i rodina Markova z Černošína. „Vlastně už od dětství se na ně chodím dívat s tetou. Nikdy by mě nenapadlo je ničit nebo trhat. Nejenom proto, že jsou chráněné, ale celkově je mi líto něco otrhat jen tak do vázy, vždyť v přírodě je to tak hezké," řekla Adéla Marková.

Tyto rostliny vyžadují výživnou a humózní půdu, proto rostou převážně v listnatých a smíšených lesích, ve vyšších polohách i na loukách.

Jak se uvádí ve Wikipedii, u nás jde o ohrožený druh, ale v některých místech, například na Sibiři se jedly vařené cibulky a celkově se této lilii přisuzovaly léčivé účinky jak v odvaru, tak i v mastech.

