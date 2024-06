Tahle lokomotiva v Čechách končí. Nevyhovuje pro nový zabezpečovací systém

Čtenář reportér

S příchodem nového zabezpečovacího systému ETCS v roce 2025 nebude možné vidět například lokomotivu řady 371. V současné době tato lokomotiva jezdí na vnitrostátních spojích. Do roku 2017 tyto stroje zajišťovaly vozbu mezinárodních prestižních rychlíků mezi Českou republikou a Německem desítky let. Jednalo se o první lokomotivu ve flotile Českých drah, která zvládala přejíždět z České republiky do Německa, protože zvládala provoz na německém napájecím systému.

Lokomotiva řady 371 v Ústi n L. | Foto: Se souhlasem Martina Stehlíka

Lokomotiva řady 371 v Ústi n L.Zdroj: Se souhlasem Martina Stehlíka Lokomotiva řady 371 je dvousystémová elektrická lokomotiva, vzniklá modernizací lokomotiv řady 372 ze Škody Plzeň. Rekonstrukci provedla plzeňská firma Škoda Dopravní technika. Pro České dráhy bylo mezi lety 1996 až 2000 rekonstruováno šest strojů, sedmou lokomotivu 371.201 (původní 180.001 DB) obdržely jako kompenzaci za poškození české lokomotivy v Drážďanech. Hlavním cílem modernizace bylo zvýšení maximální rychlosti lokomotivy z původních 120 na 160 km/h tak, aby mohly být nasazovány i na hlavních tratích v Německu, nebyl však zvýšen výkon. Po oddělení nákladní divize ČD Cargo v roce 2007 zůstaly všechny lokomotivy této řady ve stavu mateřských Českých drah. Stejně jako výchozí řada 372, i tyto lokomotivy jsou podle zastaralého technického řešení v době výroby a malé provozní spolehlivosti známé pod přezdívkou Bastard. Martin Stehlík