Není to ani rok, kdy jsme, milí čtenáři, navštívili staré višňové sady nad obcí Veselíčko. Tenkrát byly na stromech už jen zbytky plodů, vrcholilo léto a povídání se týkalo nejen sadů samotných, ale i historie spojené s dobou napoleonských válek. Za krásný příspěvek velmi děkujeme Karlu Machylovi.

Ve višňovém sadu nad obcí Veselíčko. | Foto: Karel Machyl

Tu připomíná právě pomník nad obcí tyčící se na kraji lesa nadohled ovocných stromů. Byl postaven jako připomínka a pocta obětem válčení a mocenských choutek.

Ve zdejším zámku byl tehdy zřízen lazaret pro vojáky, v němž mnoho zraněných našlo nejen pomoc, ale i smrt v případech, kdy už pomoci nebylo.

Dnes vás zavedu do stejných sadů, jen o něco dříve, na začátku vegetační sezóny. Fotografie v galerii ukazují sady v době těsně před rozkvetením stromů a také v době plného květu.

Staré rozlámané stromy poskytují útočiště a úkryt mnoha hmyzím druhům, jsou hnízdištěm ptáků, sady samotné jsou obývány zajíci i srnčí zvěří, klid občas přeruší varovný hlas bažantů.

Z pohledu hospodáře, ovocnáře je mnoho stromů již dávno za hranicí životnosti, jsou suché, napadené houbami, pomalu se vestoje rozpadající.

Z pohledu fotografa, milovníka přírody, však nabízejí krásné scenérie, které je někdy i nemožné zachytit na film nebo malířské plátno. Přesto se o to i tentokrát s pomocí fotoaparátu pokouším.

Minulý týden jsme zavítali do Hustopečí u Brna a prošli se společně mandloňovými sady. Ty jsou v Česku fenoménem a právem lákají návštěvníky dokonce ze zámoří.

Tady, ve Veselíčku, však máme také krásný příklad využívání krajiny, přírody člověkem. I tady se o stromy přestali lidé starat, příroda si bere své zpět. Ano, jsou tady i mladší stromy zahalené teď na jaře do závoje bílých květů, ty staré, dožívající, jsou ale fotogenické, podtrhují klid a atmosféru tohoto místa.

A podvečer je tou správnou dobou pro návštěvu jejich království. Proto, až budete ve Veselíčku, stačí nechat vůz u hasičárny a cesta kolem zvoničky nahoru do kopce vás přivede až do sadů. Místo je to opravdu krásné.

Karel Machyl

