Technické muzeum Liberec slaví 10. výročí od svého otevření. Dne 6. září 2014 přivítalo první návštěvníky a od té doby se výrazně rozrostlo. Muzeum, které začínalo s jedním pavilonem, dnes využívá všech pět budov bývalých Libereckých výstavních trhů. Ročně přiláká kolem 30 tisíc návštěvníků, což přispívá k rozvoji turistického ruchu v regionu.

„Neměli jsme žádné zkušenosti, a přesto se nám podařilo do tří měsíců po podpisu nájemní smlouvy otevřít první pavilon“ uvedl předseda spolku Technické muzeum Liberec Jiří Němeček.

Technické muzeum Liberec se již několik let zaměřuje na podporu zájmu dětí a mládeže o technické obory. Pod vedením kurátorů Jany Vysocké a Jiřího Konvalinky vznikla řada soutěží, her a naučných tras, které jsou určeny nejen pro starší děti, ale i pro ty nejmenší z mateřských škol. „Děti je možné zaujmout už v raném věku a byla by proto škoda, nemít pro ně připravené programy, které jim krásu techniky přiblíží. Konec konců, většina kluků a někdy i děvčat si prožili své mládí se stavebnicí, která je k technice dovedla,“ vysvětlitl Konvalinka.

Muzeum se zaměřuje na historické i moderní technologie a spolupracuje na expozicích s Národním technickým muzeem. Současně klade důraz na vzdělávání dětí a mládeže v technických oborech. Nabízí interaktivní výstavy, soutěže a kroužky, díky kterým mladé návštěvníky přibližuje fascinujícímu světu techniky.

„Děti je možné zaujmout už v raném věku. Proto připravujeme programy, které jim krásu techniky ukážou,“ doplnil kurátor. Podpora technického vzdělávání je hlavním cílem muzea, které spolupracuje s více než 70 organizacemi z regionu.

Návštěvníky čeká rozmanitá expozice dopravních prostředků, historických textilních strojů i moderních technologií. Pro ty, kteří Technické muzeum Liberec ještě nenavštívili, je to skvělá příležitost objevit, co vše nabízí.

