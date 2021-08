Textilka nepřečkala privatizaci. Zbyly opuštěné stroje, prázdné haly i kanceláře

Čtenář reportér





Textilní továrna s historií od poloviny devtenáctého století fungovala až do poloviny devadesátých let minulého století. Bohužel, pak přišla slavná privatizace. Víc vám vzhledem k ochraně místa říct nemohu. Tak zní úvod k fotogalerii nazvané "textilka" na facebookové stránce UrbanEx Czech - Memories in the dust, která se věnuje urbexové fotografii. Respektujeme přání fotografa a nezveřejňujeme jeho jméno, za svolení k využití fotografií mu děkujeme.

Opuštěná továrna fungovala ještě do devadesátých let. | Foto: se souhlasem správce UrbanEx Czech - Memories in the dust