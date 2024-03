Den jako obrázek, tak by se dalo charakterizovat úterý 13. února. Chladnější úměrně svému měsíci, ale po několika dnech mrholení či přímo deště dokonce sluníčko se ukázalo a vydrželo celý den, takže bylo načase vyrazit opět na silnice.

Cesta pod silnicí u Dračího jezera. | Foto: Zdeněk Huspek

Tohle počasí (bylo jen 6 °C a mírnější západní vítr) není na zkoumání neznámých míst a vesniček, takže si vybírám osvědčené trasy a jízda je to spíš sportovně-turistická než naopak.

Dal jsem si okruh kolem Dračího jezera v Bavorsku proti směru hodinových ručiček (minule to bylo obráceně), a protože v neděli i v pondělí pršelo, vynechal jsem aspoň při cestě tam trasu z Chodské Lhoty přes Vítovky, protože před nimi je pár desítek metrů rozblácené cesty a jel jsem po silnici až dolů do Hluboké a potom z Prapořišť do Hájku taky po silnici, což ostatně ukazuje mapka zde. Hráz jezera jsem tentokrát vyfotil zdola, pár obrázků ze silnice taky nechybí a samozřejmě Eschlkam dole u křižovatky na Kötzting. Něco je z Großaignu… anebo víte co? Rovnou se podívejte, je to popsaný.

U rybníčku pod Novou Vsí (zpátky už jsem přes ty Vítovky jel) jsem se musel projít, přece jenom po dvaceti dnech už přišla únava. Jinak z cesty spokojenost a podle předpovědi počasí už snad tak dlouhý pauzy nebudou.

Jo, ještě taky v sobotu nepršelo, což si patrně objednali naši sokolové pro svůj masopustní průvod (obrázky zde), ale to už bylo o něčem jiném. Tak se mějte masopustově a předjarně.