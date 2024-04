Jen kousek od Šternberka, snad jen dva kilometry od ikonického hradu Sovince, se nachází krásná oáza klidu, chrám přírody s nádechem exotiky, fascinující arboretum Makču Pikču. Podívejte se na fotografie z výletu do této nádherné lokality a přečtěte si více o tom, co vás zde čeká.

Jen kousek od Šternberka se nachází fascinující arboretum Makču Pikču | Foto: se svolením Karla Machyla

V obci Paseka, která je mnohým známá především díky léčebnému sanatoriu, se panu Radimu Slabému a jeho rodině před časem podařilo vybudovat něco, co je v našich podmínkách ojedinělé. V místě bývalé skládky slévárenských písků, v prostoru nepoužívaného kamenolomu, rostou v čedičové drti rostliny ze všech možných koutů světa.

Už samotný název arboreta nás přenáší vysoko do jihoamerických And, do dřívějšího hlavního města říše Inků, Machu Picchu. Zejména v horní části paseckého arboreta lze najít řadu druhů především vysokohorských kaktusů, opuncií a dalších sukulentních rostlin.

Tady na okraji Hornomoravského úvalu, v podhoří Jeseníků, prosperují a v létě nádherně kvetou. Dokonce jim nevadí ani naše sychravá zima.

Paleta rostlin je tu opravdu široká. Teď na jaře hýří barvami všech možných cibulovin, tulipánů, narcisů i hyacintů. Nádherně zde kvetou všechny možné kultivary třešní a svými velkými výraznými květy lákají návštěvníky magnólie. Je toho tady spoustu.

A pokud zrovna nepatříte mezi zahrádkáře a nepátráte po nových rostlinkách, které by mohly zdobit zase tu vaši skalku, i pro vás bude procházka arboretem takovým pohlazením po duši. Odpočinout si lze na lavičkách důmyslně umístěných na jednotlivých terasách, v parném letním dni nabízí příjemný chládek některý z altánů v horní části areálu. Shora budete navíc odměněni krásnými výhledy do zelených dálek Hornomoravského úvalu.

Zaparkovat lze na dostatečně velkém parkovišti přímo před arboretem a po zaplacení vstupného už vám nic nebrání procházet se a nechat se unášet představou exotických dálek. A to klidně celý den.

Až tedy budete mít cestu třeba na hrad Sovinec, v arboretu Makču Pikču se určitě zastavte.