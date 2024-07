Opět se po nějaké době, milí čtenáři, vydáme trochu dále z našich moravských končin a navštívíme společně jedno krásné město ve Středočeském kraji – Kutnou Horu. Abych byl tedy přesnější, zaměříme se na jednu opravdu zajímavou stavbu, která svým významem skutečně překračuje hranice naší republiky. Chrám svaté Barbory je zcela určitě vrcholem gotické architektury v celoevropském měřítku. A když už jste někde poblíž, podobně jako my před časem, byla by škoda Kutnou Horu a její ikonickou stavbu trochu blíže nepoznat.

Budování této pětilodní gotické katedrály započalo v roce 1388 a souviselo s prosperující kutnohorskou těžbou stříbra. Na své náklady ji tehdy začali stavět samotní měšťané. Chrám měl svou architektonickou podobou konkurovat pražské katedrále.

Začátek jeho výstavby spadá do doby, kdy panovala mezi Prahou a Kutnou Horou určitá rivalita, do doby osamostatnění Kutné Hory od sedleckého kláštera. Počáteční fáze výstavby probíhaly pod taktovkou stavební hutě významného stavitele té doby, Petra Parléře, který stojí také za výstavbou pražské Svatovítské katedrály.

Kostel byl budován za hradbami města na pozemku pražské kapituly. Stavba chrámu probíhala v etapách, ve kterých došlo k mnoha událostem, jenž stavbu velmi poznamenaly a ovlivnily. Byl vydrancován a značně poškozen už za husitských válek, postupně byl opravován, dostavován, jeho stále nedokončená výstavba byla zastavena v roce 1558. Od té doby probíhaly pouze udržovací práce.

Doba pobělohorská tuto stavbu také významně zasáhla. V rámci rekatolizace byl kostel zbaven kališnických symbolů a v roce 1626 přešel pod správu řádu jezuitů. Ti vedle něj nechali zbudovat jezuitskou kolej a stáli také za vybudováním barokního krovu. Další významné rekonstrukce se chrám dočkal až na přelomu 19. a 20. století. Tehdy byla celá stavba prodloužena, bylo vybudováno neogotické průčelí a jezuity vystavěný barokní krov byl nahrazen trojicí gotizujících stanových střech.

Během této rekonstrukce nechali štědří dárci vyzdobit velkou část oken vitrážemi zobrazujícími nejen křesťanské motivy, ale i významné události té doby. Poslední výtvarný počin sahá až do našeho tisíciletí. V roce 2014 bylo poslední čiré okno v jižní části hlavní chrámové lodi vyzdobeno vitráží s motivem Anežky Přemyslovny.

Bylo by určitě možné dále popisovat prvky chrámu nacházející se v interiéru i exteriéru, jeho složitou výstavbu, vzpomínat všechny významné stavitele a osobnosti, které se větší či menší mírou podílely na jeho výstavbě. Myslím však, že běžné čtenáře zaujmou asi více fotografie ukazující tuto nádhernou stavbu zevnitř i zvenčí.

Kutná Hora je opravdu krásným městem, a nejen chrám svaté Barbory je tím, co do města láká tisíce návštěvníků každý rok. Středověké uličky, architektura měšťanských domů i dalších sakrálních staveb, ale i drobné obchůdky, muzea a galerie, příjemné kavárny, cukrárny a restaurace jsou tím důvodem. Zcela určitě tomu ale významně pomáhá i fakt, že je chrám sv. Barbory již od roku 1995 zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Na něm je dnes ostatně celá kutnohorská památková zóna. Udělat si výlet do Kutné Hory a třeba se tady i na pár dní ubytovat a poznat každodenní kolorit tohoto města stojí určitě za to.

Karel Machyl