Dominantou města Štramberk je zřícenina hradu Strallenberg (Štramberk) s válcovou věží zvanou Trúba, který leží na skalnatém vrcholu tzv. Zámeckého kopce. Po rozsáhlé rekonstrukci je Trúba nyní opět přístupná.

Štramberská Trúba. | Foto: Jiří Baran, se souhlasem

Z kdysi mohutného středověkého hradu se do dnešních dob zachovalo několik mohutných hradebních zdí hlavně vnitřního hradu a především rekonstruovaná strážní hradní věž sloužící jako turistická rozhledna. Trúba či "Kulatina" – jak je věž ve zdejším kraji lidově nazývána, se stala jakýmsi symbolem kdysi mohutného hradu, krásného města i zdejšího malebného regionu.

V areálu hradu můžete využít posezení a občerstvení v turistické chatě Dr. Hrstky a prodej výrobků lidových řemesel, suvenýrů a vstupenek na hradní věž v Jaroňkově útulně.

Hradní věž Trúba, 40 m vysoká, je přístupná po tříramenném dřevěném schodišti až na vysunutý dřevěný vyhlídkový ochoz, z něhož se návštěvníku naskytne nádherný pohled na městečko Štramberk s náměstím pod hradem, vrcholy Kotouč a Bílá hora, na masív Beskyd, Starojický kopec s hradem a tzv. Moravskou bránu.

Při cestě schodištěm až nahoru můžete zhlédnout expozici Cesta do paměti Štramberské Trúby, což je 15 osvětlených panelů s fotografiemi a příběhy, které hrad Štramberk provázely od počátku až do současnosti i s malým nahlédnutím do budoucnosti, jak by Trúba jednou mohla vypadat.

Zdroj: Kudy z nudy