Tomáš Klus ve Valticích: zpěváka nerozhodily ani počáteční problémy

Co když vám řekneme, že písničkář Tomáš Klus už funguje na české hudební scéně dlouhých 15 let. Stále si připadáte tak mladí? Mistr hudební improvizace, kterého půlka republiky miluje a druhá nemůže vystát, se do vinařství Chateau Valtice v rámci koncertního seriálu Hudba na vinicích vrátil se svou Cílovou skupinou přesně po dvou letech. A kdo na něj zašel v pátek 8. září znovu, vůbec nemusel litovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tomáš Klus ve Valticích: zpěváka nerozhodily ani počáteční problémy | Foto: Martin Daneš

Právě díky zmíněné improvizaci nejsou žádná dvě jeho vystoupení totožná. Kluse ani v nejmenším nerozhodily počáteční technické problémy, kdy mu nejprve nešel odposlech, a poté vehementním hraním utrhl na kytarách hned tři struny. „Asi blbý den…,“ poznamenal a okomentoval i několik budoucích nevěst v davu pod pódiem. Největší předností sedmatřicetiletého Kluse je hra se slovy, rýmy a češtinou obecně. To jasně dokázal, když pečlivě sestavený playlist vydržel jen dva songy, než si převzal dopis od fanynky z hlediště a splnil ji písničku na přání – o poště. Během další improvizace se vydal mezi lidi do hlediště, kde ho fanynky minimálně tří generací hladily, fotily se s ním a být to na nich, už by se na stage snad ani nevrátil. Poprvé do školy: podívejte se, jak to prožívali prvňáčci ve Velkých Pavlovicích Kromě půlkulatého výročí mezi hudebníky slaví letos třinecký textař, skladatel a herec také jedno kulaté výročí - s manželkou Tamarou jsou svoji 10 let, což vyzdvihl a pozval manželku na pódium, kde si zazpívali společný duet „A pak“. Autor celkem 8 plnohodnotných alb jinak skákal ze žánru do žánru, zařadil techno, metal, folk i country. Zahrál nejnovější hity z desky Cítím, stejně jako ty úplně nejstarší. Chvilku na pódiu nepostál, pokud nedržel kytaru, tancoval, svíjel se a předvedl i salto. Ve finále odhodil do publika tričko a dohrál koncert "nahoře bez". Klusovy koncerty prostě zaručeně pobaví a rozhodně Vám dají silnější zážitek než poslech kterékoliv jeho desky. Ve Valticích to znovu byly poctivé dvě hodiny zábavy. Posledními hosty Hudba na Vinicích 2023 v areálu Chateau Valtice budou kapely Škwor (23. 9.) a Wohnout (30. 9.).