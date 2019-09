Čtenářka Deníku, Linda Sigmundová, navštívila italské starověké Pompeje a připravila vnímavou reportář.

Dlážděné chodníky, silnice a vyvýšený přechod pro chodce | Foto: Linda Sigmundová

Velkým životním zážitkem byla pro mě a sestru Silvii cesta do Pompejí. Nejprve jsme s průvodkyní navštívily Vesuv. Samotná sopka nás nějak více nezaujala, ale byl z ní úžasný výhled do kraje. Tedy pokud zrovna vrchol nezakryly mraky a nespustil se déšť nebo nezačal padat sníh. To vše, včetně horkého slunce a silného větru, jsme během vycházky po Vesuvu zažily.