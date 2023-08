OBRAZEM: Toulky Itálií. Městečko Palinuro láká na azurové moře i desítky jeskyní

Karel Kafka Čtenář reportér

„Jeskyně, do které se bojíš vstoupit, skrývá poklad, který hledáš.“ Tak zní citát amerického mytologa Josepha Campbella. A mohlo by to být i motto putování čtenáře Deníku Karla Kafky, který nám zaslal krásné fotky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zastavení v jeskyních Palinuro | Foto: Karel Kafka

Při toulání jihem národního parku Cilento e Vallo di Diani jsem v Salernském zálivu na tyrhénském pobřeží objevil rybářské, krásnými plážemi a kouzelnými zátokami obklopené městečko Palinuro. Název Palinuro vznikl pravděpodobně podle jména kormidelníka trojského vládce Aenase (ten se po opuštění Tróje stal zakladatelem římského národa) Palinuruse. Celé pobřeží lemují bizarní skalní útvary, které v moři vytvářejí malé zálivy. A řeknu vám, drazí přátelé, že navštívit Palinuro a odmítnout celodenní mořskou výpravu by bylo přinejmenším na pováženou ba přímo neodpustitelné. Jako italské Pompeje. Pozoruhodný hrad odpočíval osm metrů pod povrchem Průzračné azurové moře a neskutečně pestrý podmořský svět je rájem nejen pro chvilkové námořníky, ale hlavně pro potápěče. Vždyť teprve plavba lodí dokáže plně objevit jednu z nekrásnějších kulis Středozemního moře mezi jeskyněmi, roklemi a skalnatými stěnami, které charakterizují celý výběžek Capo Palinuro. A když vás zkušený kapitán zaveze do mnohých z 35 jeskyní (do všech to prý opravdu nejde), tak se ten zážitek stává skoro dokonalý. Krvavá, Stříbrná či Mnichů Projet a ochladit se v jeskyních Grotta Azzurra (Modrá), Grotta del Sangue (Krvavá), Grotta dei Monaci (Mnichů), Grotta d'Argento (Stříbrná), Grotta Sulfurea (Sirná), Grotta delle Ossa (Kostí) bylo velmi příjemné i když dle starých legend tyto prostory obývaly nymfy a mořské panny, které smrtelníkům usilovaly o život (já tam však žádnou neviděl a tak nevím, jestli mám být zklamaný a nebo být rád, že tam v ten den nebyly). Když se probudí Fagradalsfjall. Podívejte se na unikátní záběry islandské sopky Stejně příjemné byly i následné zastávky na koupání u pláží Baia del Buondormire (Dobrého spánku) a Arco Naturale (Přírodní oblouk). A pokud celý den zakončíte procházkou v centru městečka a návštěvou typických italských obchůdků, barů, pizzerií a restaurací s tolik známou Cilentskou kuchyní – to opravdu nemá chybu. No asi tak nějak – že jo.