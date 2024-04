Demolice čeká někdejší správní budovu i výrobní areál význačné továrny na barvy a laky Dürschmidt v Žižkově ulici. Jeden z největších výrobců barev a laků v Čechách tu působil do roku 1950, pak budovy využíval národní podnik Drogerie. Komplex jako jeden z mála ve čtvrti Ostrov přestál bez zásadních škod bombardování z konce války, jehož výročí si město připomene zrovna příští týden.

„Původní budovy nevyhověly při našem posouzení možnosti využít je pro nový záměr. Areál byl různě dostavován kvůli poškození při náletu. Máme už demoliční výměr. Demolice bude postupná a do dvou let by měl být prostor připravený na novou výstavbu,“ reagoval na dotaz Muzea města Ústí nad Labem majitel areálu Jiří Krejčí ze společnosti Sartoreality.

Společnost plánuje stavbu nových budov pro lehkou výrobu a služby, zatím nemá konkrétní architektonický návrh. V sousedství už v minulosti vystavěla za částečného využití stávajících staveb tzv. Sartopark, který ale neprojevuje vyšší architektonické ambice.

Firma Carla Dürschmidta se odkazovala k datu založení 1857. Specializovala se na výrobu laků, fermeží a barev. Populární byly například její krycí lak na vagóny. Měla vybudovanou síť prodejen a skladů v řadě zemí. V době svého největšího rozkvětu v meziválečné éře zaměstnávala 400 lidí. V muzejních sbírkách se nachází několik obalů od Dürschmidtových výrobků – plechovky od barev a skleněné lahvičky od laků.

„Zrovna minulý týden nám nálezce Alex Krejčí přinesl lahvičku s vylisovaným podpisem Dürschmidta a firemním logem v podobě antické alegorie spravedlnosti – tedy dámy s mečem a vahami,“ poznamenal kurátor sbírky techniky Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

