Klubu českých turistů (KČT) si při svém založení v roce 1888 vytýčil jako jeden z hlavních cílů značení a úpravu stezek. V roce 1889 vzniklo první označovací družstvo tvořené dobrovolníky, kteří se záhy vydali vyznačit první turistickou trasu údolím Vltavy ke Svatojánským proudům. Poté začaly v české zemi rychle vznikat další značené pěší trasy. Přijďte nasát historii nejslavnějšího turistického značení světa 4. května do Tábora, kde na vás čeká pestrý program. Za pozvánku děkujeme Sabině Bergmanová.

Turistické značení slaví 135 let existence. | Foto: Se souhlasem KČT

Oslavy 135 let od vyznačení první turistické trasy jsou připraveny na sobotu 4. května v jihočeském Táboře. „Ve spolupráci s městem Tábor v rámci tradičního zahájení turistické sezony jsme připravili výletní trasy v délce od 9 do 25 km údolím řeky Lužnice do Příběnic a zpět do Tábora přes rozhlednu Hýlačka. Na připravených trasách budou mít účastníci akce možnost potkat značkaře při práci. Souběžně proběhne v cíli všech tras na Žižkově náměstí, v rámci akce Zažijte Tábor, bohatý doprovodný program oslav v podobě hudebního vystoupení, stánků, prezentace KČT a značení společně se křtem knihy Marka Šálka Turistická značka. A nakonec představíme v předpremiéře limitovanou edici českých hodinek PRIM inspirovanou výročím turistického značení,“ srdečně zve na program oslav předseda Klubu českých turistů Jiří Homolka.

Značení turistických tras má velký význam pro rozvoj turistiky a tím i pro prevenci zdraví v podobě nejpřirozenější sportovní aktivity, jako je pěší chůze. Turistické značení se v České republice těší velké oblibě u veřejnosti. Čtyři typické značky – červená, modrá, zelená a žlutá - se staly nerozlučnou součástí naší krajiny a přispívají k poznávání naší vlasti. Nejstarší červená trasa byla vyznačena ze Štěchovic do údolí Vltavy k někdejším Svatojánským proudů, které dnes leží pod hladinou přehrady. Nejdříve byla používána barva pouze červená, posléze byly další trasy značeny také modrou barvou a od roku 1916 byly přidány ještě zelená a žlutá. První dálková trasa vznikla roku 1912 na trase Praha - Brdy - Šumava.

Dnes značkaři KČT pod metodickým vedením předsedy Rady značení Pavla Přílepka pečují o více než 80 tisíc km tras. Celkem je v ČR vyznačeno 43 987 km pěších tras, 36 825 km silničních cyklotras, dále je vyznačeno 3 931,5 km terénních cyklistických tras značených pásovou značkou, 554 km lyžařských tras, 2 500 km jezdeckých stezek a 149 km vozíčkářských tras.

Jedinečné české turistické značení se stává inspirací pro mnohé turistické organizace či asociace, které unikátní systém turistického značení přebírají a využívají v zahraničí. Tak jako například v rumunském Banátu, na Krku v Chorvatsku, v Brazílii nebo v Mongolsku. Fenomén značení podtrhují i nejrůznější projekty, jako je například přechod České republiky kolem hranic – Stezka Českem. Více informací o značení i programu oslav najdete na stránkách www.kct.cz.

Sabina Bergmanová