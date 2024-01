/FOTO/ V malé továrně v ústeckých Neštěmicích se od roku 1951 vyrábí prskavky, neodmyslitelná rekvizita oslav Vánoc a Silvestra. Více než sedmdesátiletou tradici od počátku nese družstvo Drutep a dnes jde o jediného výrobce v Evropě. Do sbírek Muzea města Ústí nad Labem se čerstvě podařilo získat kolekci historických obalů neštěmických prskavek včetně nejnovější produkce.

Exponátem měsíce ledna jsou v ústeckém muzeu prskavky. Ty se v malé továrně v Neštěmicích vyrábí od roku 1951. | Foto: se souhlasem Muzea Ústí nad Labem

Prskavky staré až sedmdesát let objevili v adventním čase ústečtí muzejníci při vyklízení jednoho bytu v České Lípě. „Narazili jsme v šatníku na starý sáček od mléka z dob socialismu, který byl plný prskavek. Pozůstalost pocházela po rodičích jednoho z našich kolegů z památkového ústavu. Ti možná měli v neštěmickém Drutepu někoho známého, protože šlo o nezvykle pestrou škálu balení včetně exportního pro Kanadu,“ poznamenal kurátor sbírky techniky Martin Krsek z Muzea města Ústí nad Labem.

Exponátem měsíce ledna jsou v ústeckém muzeu prskavky. Ty se v malé továrně v Neštěmicích vyrábí od roku 1951.Zdroj: se souhlasem Muzea Ústí nad Labem

Nález obsahoval celkem 14 balení v devíti různých typech. Nejstarší datuje letopočet 1956, přitom podle archivních pramenů začala výroba prskavek v Neštěmicích nejdříve roku 1951. Většina balení obsahuje původní prskavky. „Zkusili jsme tři vzorky zapálit, ale hořely přerušovaně a vždy předčasně uhasly,“ doplnil historik.

Informace k nález muzejníci čerpali přímo u výrobce v Neštěmicích. „Když jsou prskavky správně uložené, budou prskat i po sto letech. Na těchto jsou ale zřetelné hnědé tečky, to jsou částečky kovu v hořlavé směsi zrezivělé vlivem vlka. Proto nehoří,“ poznamenala obchodní ředitelka Drutepu Dana Adámková.

Většinu historických balení prskavek přinesených muzejníky dosud neviděla. V podnikovém archivu uchovají nejstarší z osmdesátých let. Obaly z padesátých a šedesátých let mají tlumené barvy a umírněnou kresbu vánočního stromku či anděla, mladší od sedmdesátých let jsou barevně i motivem pestřejší v podobě hořících prskavek nebo Mrazíka. Obchodní název převažuje prostý „Vánoční prskavky“, některé modely se jmenují „Pyrha“.

Většinou je zřetelně uveden výrobce jako „Drutep – lidové družstvo Teplice“. Jednu výjimku tvoří balení s anglickým popisem z roku 1971, kde je původce označen Made in Czechoslovakia a dovozce společnost REG´D. z Montrealu v Kanadě. Vybočuje také balení dlouhých prskavek z osmdesátých let „Bengálský oheň“ vyrobené v Ostravě. Ale i tento typ původně pochází neštěmického Drutepu.

„Museli jsme v rámci plánovaného socialistického hospodářství v osmdesátých letech předat část výrobní kapacity právě ostravskému družstvu, a dokonce i tamní personál zaškolovat. V roce 2010 ale výroba v Ostravě definitivně zanikla,“ vysvětlila spojitost Dana Adámková.

Nález obohatí sbírku techniky, která dosud dokumentovala prskavkárnu jen šesti typy papírového obalu darovanými výrobcem roku 1976. Výroba prskavek probíhá v Neštěmicích bez přerušení dodnes, a to v historické továrně AKO na fotografický materiál postavené v třicátých letech 20. století průkopnickým podnikatelem Aloisem Komárkem. Na tuzemský i zahraniční trh odsud ročně vypraví desítky miliónů kusů. (jip)

