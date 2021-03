Když v roce 2010 strhla povodeň můstek přes řeku Nisu v Andělské hoře u Chrastavy, vznikl tam jeden unikát. Transborder – samoobslužný přepravník, který tvoří visutá lávka na ruční pohon. První v republice.

Stačí tahat za lano. Turisty přes Nisu přepraví transborder. | Foto: Veronika Nováková

Transborder je tvořený dřevěnou kabinkou, která se pohybuje od břehu ke břehu na kladce. Kabinku ovšem dávají do pohybu sami cestující, a to tak, že se ke břehu přitahují lanem. Dostat se na druhý břeh tedy stojí špetku vlastní námahy. Transborder navrhl pražský architekt Martin Rajniš. Zařízení může najednou přepravit až šest osob a jeho výstavba trvala pouhých osm dní. Lávka by měla odolat i velké vodě. Transbordér, který se používá místo můstku ve světě už stovky let, stál zhruba 650 tisíc korun. Překonává vzdálenost 23 metrů.