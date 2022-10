Potřebuji:

750 g směsi hub + sádlo nebo máslo na orestování

5 ks vajec (žloutky a bílky oddělíme)

100 g másla

120 ml mléka

špetka muškátového květu

čerstvě mletý pepř

sůl

30 g mouky krupice

3 stroužky česneku

bylinky (pažitka, petrželka)

máslo a jemná strouhanka na vysypání formy

Čepičatka, outkovka i voskovka. Září nabídlo rozmanité houbařské úlovky

Postup přípravy:

Houby očistíme, nasekáme na menší kousky a v rozehřátém tuku dobře orestujeme, aby se vydusila všechna voda. Zaprášíme krupicí, krátce opražíme, osolíme, opepříme a zalijeme mlékem se špetkou muškátu a za stálého míchání svaříme dohusta a necháme prochladnout. Do směsi přidáme žloutky, dobře rozmícháme. Přidáme utřený česnek, drobně nasekanou cibulku a bylinky (pažitka, petrželka, aj). Z bílků ušleháme pevný sníh a zlehka ho vmícháme do směsi. Formu důkladně vymažeme máslem a vysypeme jemnou strouhankou. Do formy vlijeme těsto, povrch rovnoměrně uhladíme, (můžeme přidat pár plátků másla) a vložíme do předehřáté trouby na 180 °C a pečeme cca 35 až 40 minut.

Dobrou chuť!

Šárka Erb Škachová