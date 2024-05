V Blansku vykvetl padesát let starý rododendron. Podívejte se

Má skoro padesát let, ale na jeho kráse to není poznat. V chatové oblasti v blanenské části Zborovce rozkvetl růžový rododendron, jehož "narození" datujeme do minulého století.

Video: Jakub Dosedla

„Rododendron jsme si přivezli v roce 1976 z Olomouce. Od té doby nám zde na zahradě dělá parádu," řekl majitel. Odborným názvem Pěnišník je velký rod s více než 1000 druhy. Nejmenší dorůstají 10–100 cm výšky, největší pak více než 30 metrů.