První den v asistenčním centru v Jihlavě byl rušný, uprchlí Ukrajinci si sem přišli vyřídit registraci k pobytu v České republice. „Přišli lidé vystrašení, zamlklí a stresovaní situací. Byli vděční za bagety, buchty, tyčinky, minerálky, ovoce a děti za lízátky, čokolády a další sladkosti. Viděli jsme alespoň malou jiskru štěstí v jejich smutných očích,“ uvedl Marek Mašát z Oblastní charity Jihlava. Sbírka potravin pro Ukrajince, kteří si do budovy v Tolstého ulici budou chodit vyřizovat papíry, trvá i nadále. Všem dárcům Charita děkuje a prosí, ať nepolevují. „Naši pomoc budou potřebovat i další. Potravinová sbírka je na Jakubském náměstí 2 v Jihlavě, lidé sem mohou nosit trvanlivé potraviny, občerstvení a sldosti i v následujících týdnech. Provozní doba skladu je ve všední dny od sedmi do tří odpoledne,“ dodal Mašát. Koordinátorkou pomoci je Ida Kopalová Mitisková, 731 686 943.

Tuny materiální pomoci. Vlna solidarity putuje k uprchlíkům nejen do Bohuslavic

V Hodicích na Jihlavsku zase v úterý navečer vypravili dvě dodávky materiálu na Ukrajinu. Desítky lidí z Hodic a okolí se zapojily do sbírky a přinesly stovky kilogramů materiálu, spacáků, stanů, přikrývek, trvanlivých potravin, hygienických potřeb, zdravotnického materiálu či drogistického zboží. „Vše jsme naložili a odvezli na sběrné místo do Jihlavy. První kamion do ukrajinského Užhorodu vyjel v úterý večer, další pojede koncem týdne. Zastupitelé Hodic také rozhodli o pořízení dvou generátorů elektrického proudu, které byly darem věnovány pro účely této sbírky a už by měly být na místě určení,“ popsal starosta Hodic Josef Bakaj. Ten moc všem děkuje a doufá v rychlé ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Barevná přehlídka na nebi. Balóny vzlétly na podporu Ukrajiny

Malá jihlavská radost. To je organizace, která vydatně pomáhala už v době covidové a nezahálí ani teď. Lidé do jejich sběrného místa nanosili také několik desítek či stovek kilogramů materiálu pro potřebné. A zájemci mohou pomáhat dál. „Pokud nás nenajdete v kavárně Kavárna Do patra, tak můžete přijít do BAU BAU bistro a café kousek vedle, naproti parku Gustava Mahlera. Tam můžete dary nechat a my si je vyzvedneme,“ uvedl za organizátory Libor Kuchyňa. Cesta se blíží a podle facebookové stránky organizace je poptávka především po zdravotnickém materiálu. Vše poputuje ke starostovi Velkého Bereznyho na slovensko-ukrajinských hranicích. Starostou je tam totiž tatínek jedné z kamarádek organizátorů.

Nic nového pod sluncem. S ruskými tanky se setkávám počtvrté