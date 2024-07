/FOTO/ V létě ani rybáři nezahálejí, ač s ohledem na vysoké teploty probíhá zpravidla minimum distribucí ryb do revírů. I přesto byly například na rybochovném zařízení Severočeského územního svazu v Chabařovicích sloveny sádky (to umožnilo i přivedení dostatku studené vody z přivaděče), sloveni byli především amuři, nechyběli ovšem ani malé štiky či kapři, v chovných nádržích tyto ryby dorostou a následně budou například za rok či dva distribuovány do revírů.

Distribuce samotné jak bylo zmíněné probíhají v menším měřítku, ročně rybáři na severu Čech vysadí do revírů ryby v hodnotě několika desítek milionů Kč (v minulém roce 660 tis. ks 420 tis. kg) ryb širokého druhového spektra. Obecně platí, že na jaře se podaří distribuovat cca 30-35% celkového ročního zarybnění, cca 5% přes léto a následně je hlavním obdobím samozřejmě jako již tradičně podzim.

Přes léto se vozí v určitém množství např. kapři z odlovů na plné vodě, např. v minulém týdnu zamířilo 2400 kg kapra do jedné z velkých nádrží v Ústeckém kraji, vozí se samozřejmě i s ohledem na teploty i na vozech v menších objemech, než je to možné v chladnějších měsících (na jaře a na podzim lze stejným nákladním vozem převážet cca 4000 kg kapra najednou). Stejně tak jsou do vybraných pstruhových revírů plošně cca 1x měsíčně distribuovány také lososovité ryby, zde se k počasí přihlíží ještě více a distribuce jsou směřovány pokud možno do o něco chladnějších dnů, protože lososovité ryby jsou citlivější než kaprovité.

Jan Skalský

