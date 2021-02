Oranžová a modrá chobotnice, dlouhý zelený had s červenýma očima a další výtvory vznikly v těchto dnech pod rukama devítileté Aničky a desetileté Julinky Forejtové z Málkovic na Tachovsku. Stavění sněhuláků pro ně rozhodně není žádná nuda.

„Na nápad nás přivedla paní učitelka z výtvarného kroužku. Dcery to však pojaly po svém a udělaly to ve velkém,“ usmívá se jejich maminka Jana Forejtová, když se dívá na malou galerii, která vznikla na poli za jejich domem.

A jak si udělat své vlastní výtvory? Stačí mít nápad, šikovné ruce a potravinářské barvivo. „Postavíte to, co chcete, a na to pak nastříkáte potravinářské barvy. My jsme si je naředili do PET lahví. Jeden pytlíček barev, který stojí asi 7 korun, vyjde zhruba na litr vody, záleží na tom, jak sytý chcete odstín. Do víček pak uděláte dírky a můžete se dát do zdobení. Lepší by byl určitě rozprašovač, ale PET lahve bohatě stačí,“ popisuje matka dvou dcer, které s nadšením tvořily.

Jedinou nevýhodou je, že malá sněhová galerie vydrží jen do první oblevy. Potravinářské barvy jsou na rozdíl od umělých barviv neškodné a přírodě nevadí.

Také s dětmi tvoříte ze sněhu? Pochlubte se svými výtvory. Vaše snímky s krátkým popisem můžete zasílat na servis.zapad@denik.cz. Rádi je zveřejníme.