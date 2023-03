Český statistický úřad nabízí na svých stránkách spoustu tabulek a grafů. Vzhledem k tomu, že březen je plný zajímavých svátků, a to nemyslím pouze MDŽ, podíval jsem se, jak je na tom Josef. Dříve populární jméno, dnes skoro propadák.

Josef Zíma. | Foto: Miroslav Vlach

Vševědoucí internet v roce 2016 hlásal, že nejčastějším mužským jménem v Čechách bylo oslovení Jiří (301 629), následoval Jan (267 395). Na pěkném šestém místě se nalézal skoro národní hrdina Josef (221 125).

Každý si nějakého toho slavného Pepíka vybaví, když dostane rafinovanou otázku v malebné hospůdce a nemusí to být zrovna neprůstřelný politik. Sportovci hned zabodují držitelem zlatého míče, který proslavil Most daleko za hranicemi malého státu uprostřed Evropy. Josef Masopust nebyl sám, kdo bodoval po prvním pivu. Co třeba Josef Bican, Josef Rakoncaj, Josef Váňa, Josef Odložil? Určitě přidáte další.

Na Gymnáziu Jateční proběhla konference věnovaná problematice výuky češtiny

Zajímavá byla třeba tabulka fotbalových reprezentantů od roku 1994-2023. Celkem nabízela 269 jmen, ale pouze dva Pepíky. Jak se přejde do oblasti umění, seznam nebere konce. Lada, Mánes, Čapek, Suk, Mysliveček, Skupa, Bek, Zíma, Somr, Abrhám, Laufer, Kemr, Vinklář, Dvořák atd. Omlouvám se všem, na které jsem si nevzpomněl. Od roku 1945-1951 bral Josef pomyslnou zlatou medaili, potom převzal žezlo Jiří.

Jsem rád, že za plotem u sousedů je šikovný Pepíček, můj táta byl také Josef. Na skříni po něm zůstala stará harmonika a spousta fotek. V loňském roce jsem vyfotil při jedné akci v Ústeckém kraji Josefa Zímu, oslavoval tam mezi seniory devadesátku. Stále se smál a bavil košilatými vtipy celý sál. Úžasný chlap! Pokud také znáte nějakého Pepíka, vzpomeňte si na něj v neděli, já mám v kalendáři velikou hvězdičku.

Scéna jako z Discopříběhu. Naháč běžel z Neštěmic do centra, strážníci ho chytli

Určitě vás napadne otázka, jaké chlapecké jméno je nejčastější dnes. Jakub je snad v každé třídě, mezi dívkami vede Eliška.

Miroslav Vlach