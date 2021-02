Váleční veteráni si v 90. letech na Mostecku doslova podávali dveře

Letos to bude 20 let, co Mostecko navštívil někdejší americký válečný pilot John B. Miller. Sám v době II. světové války seděl za řízením bombardéru B – 24 Liberator, s nímž v prosinci roku 1944 letěl bombardovat chemickou továrnu v Záluží u Mostu. Při té příležitosti je dobré připomenout, že nebyl jediným válečným veteránem, který se rozhodl region kolem Mostu navštívit. V 90. letech minulého století si zde totiž váleční veteráni doslova podávali dveře.

John B. Miller u pomníku Bankse v Lomu. | Foto: Archiv SLA Most