I přes zavřené brány zoologické zahrady ve Vyškově je zde nebývale žije. A to doslova. Nastalo období, kdy se začínají rodit mláďata a ty nám zpříjemňují tuto nelehkou dobu. Narodilo se tu zatím šest veselých a hravých telat, na svět jsme přivedli již první jehně a jedním z největších dárků Vánoc pro nás bylo narození malpy plačtivé.

Zvířatům ve vyškovském ZooParku chybí návštěvníci. | Foto: ZooPark Vyškov

K tomu na svět vykouklo několik nutrií a každým dnem očekáváme narození dalších mláďat od různých druhů zvířat. Prožíváme tu jedno z nejkrásnějších zimních období, do toho zahradu přikryla sněhová pokrývka a my se o to s návštěvníky bohužel nemůžeme podělit. Snad jen sdílenými fotografiemi na našich sociálních sítích, které ale nepředají patřičné kouzlo přítomně prožité krásy u nás v zahradě.