Manželka si velmi přála, abych jí někdy vyvezl do vysněného Izraele. Zatím to nedopadlo, ale v pátek před Štědrým dnem jsem jí řekl. Víš co? Tak vyrazíme třeba do betléma. Respektive za betlémem, do Hradce Králové (poznámka redakce: Betlém je vystaven v kostele Církve československé husitské v Ambrožově ulici v Hradci Králové. Vidět ho můžete ještě 1. ledna v 10.45 hodin). Keramické dílo holického výtvarníka Františka Juračky je přenádherné!