Minulý týden jsem vám, milí čtenáři, slíbil, že se spolu podíváme na jedno z ikonických míst Vysokých Tater. Vypravme se tedy společně na Téryho chatu. I tentokrát nám počasí přeje, sluníčko od rána svítí, a i předpověď říká, že pršet nebude. Za krásný příspěvek velmi děkujeme Karlu Machylovi.

Malou Studenou dolinou na Téryho chatu | Video: Karel Machyl, se souhlasem

Výchozím bodem našeho dnešního výšlapu bude Hrebienok, horní stanice pozemní lanové dráhy. Ze Starého Smokovca, kam jsme se přemístili autem nás lanová dráha vytáhne za pár minut.

Po již večerním prostudování mapy a po zhodnocení časové náročnosti přímo na místě je cíl jasný. Malou Studenou dolinou vystoupat k Téryho chatě, tam trochu odpočinout, nabrat další síly, samozřejmě pořídit nějaké snímky a přes Priečne sedlo sejít na Zbojnickou chatu do Velké Studené doliny. Odtud je to až na Hrebienok už jen z kopce.

Když se probudí Fagradalsfjall. Podívejte se na unikátní záběry islandské sopky

Nebe se začíná sice trochu mračit, ale to nás nemůže odradit. Vodopády Studeného potoka a Rainerovu chatu si necháváme raději až na zpáteční cestu a od „dreveného mostíku“ začínáme stoupat nahoru.

Po cestě nelze minout Obrovský vodopád, který se z výšky několika desítek metrů s hukotem vrhá ze skály dolů. Zeleně značená cesta se nám zpočátku kryje s červenou hlavní trasou Tatranské magistrály, po níž proudí skupiny turistů mířících z nebo naopak na Skalnaté pleso. To však jen po Zámkovského chatu. Tady se pro množství lidí ani nezastavujeme a po naší zelené odbočujeme doleva do nitra doliny.

Tady už je chodník výrazně klidnější. A za chvíli je dokonce vidět samotná Téryho chata. To je fajn, když máte cíl již před očima.

Káji jsem ale raději zatajil, že ten nejtěžší úsek máme před sebou. Velký a Malý hang, dva skalní prahy, jež překonává i Studený potok, musíme zdolat v opačném směru a jsou výživné opravdu fest. Ale zdárně je oba zdoláváme a pohled na „Térinku“ po posledním výšvihu je odměnou za tu námahu vynaloženou při výstupu.

OBRAZEM: Velkolepá podívaná pod Pálavou. Vykvetly tisíce nádherných slunečnic

Téryho chata je po Chatě pod Rysy druhá nejvýše položená horská chata ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Nachází se v nadmořské výšce 2015 metrů na rozhraní Malé Studené doliny a kotliny Pěti spišských ples. Chata byla postavena roku 1899 z prostředků Uherského karpatského spolku na popud banskoštiavnického lékaře Edmunda Téryho. Ten se významně zasloužil o rozvoj turistiky v Tatrách a chata nese jeho jméno od samého počátku.

Přesto, že o jedno prvenství otevřením Chaty pod Rysy v roce 1933 přišla, je od roku 1936 stále nejvýše položenou chatou s celoročním provozem ve Vysokých Tatrách. A pro milovníky vysokohorské turistiky skutečnou ikonou.

Dodnes vzpomínám na východy i západy slunce, které jsem tady v době svých studentských let zažíval při nocování.

Nosiči za každého počasí

Velká část tatranských horských chat je dodnes zásobována nosiči, kteří jsou dnes již v Evropě výjimkou. Je obdivuhodné, s jakými náklady zdolávají obtížný terén. Za každého počasí, v jakémkoliv ročním období. Najdeme mezi nimi studenty vysokých škol i pány v letech. Vše, co si turisté nahoře kupují, musel některý z nosičů vynést nahoru. A stejně tak odpadky, které turisté zanechají nahoře, snášejí potom dolů. I proto bychom měli vše, co si s sebou vyneseme do hor také snést zase dolů do údolí.

Ale zpět k našemu putování. Krátký odpočinek s česnečkou na chatě přišel vhod a míříme dál nahoru do Priečného sedla. Je to hodinu a půl a pak ještě jednou tolik na Zbojnickou chatu.

Jako italské Pompeje. Pozoruhodný hrad odpočíval osm metrů pod povrchem

Šel jsem tento úsek několikrát a přechod přes sedlo bývá hodně frekventovaný. Na řetězech se to často ucpává a někteří „turisté“ zjišťují, že jim ta hloubka nedělá dobře. Dnes je tomu ale jinak. Už na chatě se bavíme s těmi, kteří jdou ze sedla. Leží tam ještě hodně sněhu. Proto je chodník téměř liduprázdný. Přece jen ale stoupáme, přece to nevzdáme. Když však potkáváme další, kteří se vracejí, i my nakonec po necelé hodince otáčíme zpátky na Téryho chatu. Řetězy jsou místy pod sněhem a musely bychom úplně mimo chodník.

S Kájou si to netroufám. Trochu zklamání, ale proč zbytečně riskovat. Navíc časově bychom to měli hodně napjaté, protože poslední lanovka z Hrebienku dolů odjíždí v sedm a ze Zbojnické chaty je to Velkou Studenou dolinou ještě přece jen kus cesty.

Můžeme tak v okolí Téryho chaty aspoň něco nafotit a vyrážíme dolů. Než dojdeme na Hrebienok, stavujeme se ještě u další známé chaty. Rainerova chata je sice jen taková kamenná chaloupka, ale je hodně známá a turisty oblíbená. Teď k večeru je však již zavřená, a tak obdivujeme impozantní vodopády na Studeném potoce a po šesté večer jsme na Hrebienku.

OBRAZEM: Slovenský magnet. Monumentální hrad Strečno přitahuje pozornost

Předposlední lanovkou o půl sedmé sjíždíme do Starého Smokovce a za další zhruba hodinku jsme autem na Štrbském plese. Další krásný den. Pivo je prý nejlepší iontový nápoj, a tak dvě malá pivka přijdou opět vhod.

Zítra nás čeká výlet do Velické doliny na Sliezsky dom, nakoukneme ale i nad něj do doliny Kvetnica, která svému jménu nezůstává teď na počátku sezóny skutečně nic dlužna.

Karel Machyl