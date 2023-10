VIDEO: Malebné uličky i pohádkové hrady aneb Za zajímavostmi severních Čech

Je to jen týden, kdy jsme opustili Kunratice u Cvikova a vracíme se opět zpátky do kraje pod Bezdězem, do kraje Karla Hynka Máchy. Prostřednictvím fotografií navštívíme, milí čtenáři, malebné městečko Úštěk, zajímavou sklářskou restauraci v Novém Boru, hrad Helfenburk nebo také krásné poutní místo nazývané příznačně Kostelíky.

Za zajímavostmi severních Čech | Video: Karel Machyl, se souhlasem

V prvně jmenovaném stojí zcela jistě za prohlídku „Ptačí domky“, unikátní dřevěné přístavky s pavlačemi, jako vlaštovčí hnízda přilepené k zadním stěnám domů postavených často vysoko na pískovcových skalách. Úštěk ale nabízí i řadu jiných zajímavostí. Doporučuji navštívit židovský hřbitov nebo krásnou galerii s kresbami, malbami a grafikami známých osobností naší kultury. V Úštěku stojí za procházku také jeho malebné uličky s krámky, kavárničkami, jeho náměstí s měšťanskými domy, pověstný je zdejší adventní jarmark. OBRAZEM: Malenovická vyhlídka. Krásné místo na severní Moravě Jen necelé dva kilometry od centra se nachází vrch zvaný Kalvárie. Jde o drobný neovulkanický pahorek, na jehož vrchol vede návštěvníky od posledních domů vesničky Ostré křížová cesta. Známé barokní poutní místo s třemi kapličkami nechali, podobně jako zbytek areálu, vystavět jezuité v letech 1703 až 1707. Za autora staveb je považován italský barokní stavitel Octavio Broggio. A pokud již člověk zavítá do zdejších končin, doporučuji navštívit gotický hrad Helfenburk. Památkově chráněný areál s pozůstatky skalního hradu byl zbudován už ve 14. století rodem Ronovců. Později, v době husitských válek, byl majetkem pražských arcibiskupů, kteří skalní pevnost používali pro ochranu svých cenností. Koncem 15. století však již zůstával opuštěný a postupně chátral. Dnes je volně přístupný areál vyčištěn a některé části hradu jsou rekonstruovány. Tip na výlet: Ve Vranově nad Dyjí mohou lidé putovat po nové křížové cestě Cestou zpátky z Úštěku přes Českou Lípu do Nového Boru by byla škoda neodbočit v obci Zahrádky k unikátnímu železničnímu mostu. Na Trati Česká Lípa – Lovosice umožňuje už od roku 1898 vlakům překonat údolí Robečského potoka. Most má délku 160 metrů a jeho železná konstrukce je bezpečně uložena na kamenných pilířích ve výšce 23 metrů nad zemí. Škoda, že nejel žádný vlak. Část fotografií v galerii ukazuje také další zajímavé a netradiční místo. Pokud v Novém Boru hledáte restauraci, určitě vás nezklame Ajeto. Gastronomické zařízení spojené se sklářskou galerií nabízí návštěvníkům pohled na práci sklářů přímo u jejich pecí. Z pohodlí restaurace tak můžete zblízka sledovat umění zdejších tvůrců. Jsme prostě v kraji historicky a neodmyslitelně spojeném s výrobou skla. Přestože jsme hlavní symbol Máchova kraje, hrad Bezděz, nenavštívili, jeho dvě fotografie v galerii přesto naleznete. Je natolik výraznou dominantou, že by byla škoda jej aspoň z dálky nevyfotit. Dámy z minulosti. Legendární Vlak legionářů poctila v Lednici vzácná návštěva Severní Čechy jsou krajem básníků a literátů, jsou krajem, kde um člověka je patrný na každém kroku. Zdejší členitá krajina, malebná městečka a pohádkové hrady lákají prostě k výletům. Až tedy zavítáte na sever naší vlasti, zastavte se třeba v Úštěku, na Bezdězu nebo v Novém Boru. Stojí to opravdu za to.