4. února se v kulturním domě v Suchdole nad Lužnicí uskutečnil již 11. Hokejbalový ples, který pořádal místní sportovní klub SK Suchdol.

XI. Hokejbalový ples v Suchdole nad Lužnicí. | Foto: Poskytl Pavel Císař

Do příprav se zapojili nejen samotní hráči a funkcionáři, ale i mládež a fanoušci, bez kterých by to snad ani nešlo. Letos přišla i jedna novinka, a to pozvánka v podobě krátkého videoklipu.

Předběžná čísla napovídala, že ples bude jedna velká jízda a bylo tomu tak. Přes 450 účastníků si přišlo na své a tančilo se do pozdních hodin. Program nabízel ukázku tréninku mládeže, malou tombolu, střeleckou soutěž žen, velkou tombolu a fotokoutek. Většinu zmíněného si vzali na starost hráči, kteří se podíleli i na předpůlnočním překvapení, které secvičili takříkajíc za pět minut dvanáct.

Zdroj: Youtube

Hokejbalový ples v Suchdole nevznikal jednoduše. Dříve populární šibřinky pořádané místními sportovci zanikly a Suchdol se stal na delší dobu nepleseovým městem. Hokejbalový oddíl se jednoho dne rozhodl, že by tuto místní tradici obnovil. Slovo dalo slova a tak vznikl první ples, který sice nebyl extra povedený, ale dal základ tomu s čím pracovat (přišlo zhruba 180 lidí).

Další ročník už vznikal o poznání snáz, protože už se vědělo s čím počítat a na co se připravit a tak se rok od roku ples zlepšoval a rozrůstal až do dnešní podoby. Největší boom nastal zhruba při 4. ročníku, kdy branou kulturního domu prošlo přes 750 účastníků.

Poté se některé místní organizace rozhoupaly a přidaly se k pořádání vlastních akcí a tak se stala nečekaná věc, že Suchdol se vrátil zpět mezi města s plesovou tradicí.

Všichni si v poslední době asi všimli, že svět se poněkud zbláznil a díky některým faktorům se začalo šetřit, kde se dalo a proto velký dík patří všem, kteří nás podpořili, ať už darem, pomocí či návštěvou plesu. Speciální poděkování patří také městu a je přístupu k pořádání těchto akcí, jelikož bez této podpory by jsme se opět vrátili do doby neplesové.

Pavel Císař

Chcete vědět, jak být letos na plese za hvězdu? Co si obléct a jak se chovat podle pravidel etikety? A především zjistit, kam vyrazit, aby to stálo za to? Dočtete se ve speciálu Deníku na www.denik.cz/special/plesova-sezona, ve kterém najdete všechny informace k letošní plesové sezoně.