VIDEO: Z Moravy na skok do Prahy aneb Podzimní, stověžatá, tajemná i mystická

Je to jen dva týdny, kdy jsem zase po nějakém čase zavítal do našeho hlavního města. Říjnové sluníčko hřálo a tak, když má člověk na pracovní cestě dvě hodinky volno a je v Praze, obětuje klidně i oběd. Pěší procházka z Václavského náměstí na to Staroměstské a potom dále na Karlův most nikdy nezklame.

Praha podzimní stověžatá. | Video: Karel Machyl, se souhlasem

A když se na obloze koulí „dramatické" mraky, je to pohádka. Pojďme se tedy, milí čtenáři, projít společně naší matičkou stověžatou a připomenout si některá známá místa. To, že máme jedno z nejkrásnějších hlavních měst minimálně v Evropě, potvrzují davy turistů nejen na Karlově mostě, Staroměstském náměstí nebo Václaváku, ale i ve vedlejších uličkách, v hospůdkách, kavárnách i drobných krámcích. Praha je neuvěřitelně fotogenická, má neopakovatelnou atmosféru. Je krásná, tajemná, mystická, „alchymií věků dýchá, rudolfínská, magická." Genius loci, duch místa se tomu říká. Sáhne na vás a duši pohladí, zvláště večer nebo v noci, když se kouzlo místa ve svitu lamp násobí. Na noční Prahu si zase počkám, ale i ta ozářená poledním sluncem je kouzelná, má svou atmosféru a zaslouženě budí obdiv. Posuďte ale sami.