Podívejte se na soustředění skupiny českých šermířů v italském městečku Jesi, kde se za dodržení všech protiepidemických opatření připravují na nadcházející turnaje. Fotky poslal olympionik a ambasador Sokola Alex Choupenitch.

Odpolední trénink. | Foto: archiv Alexe Choupenitche

Do zákulisí soustředění i toho, jak Alex po jednotlivých fázích tréninku odpočívá, mohli nahlédnout také fanoušci Instagramu Sokola, kde měl Alex ve čtvrtek "takeover". To znamená, že celý den postoval videa, jak to na tréninku vypadá. Podívejte se do zákulisí starobylého sportu.