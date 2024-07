Anton Tscherney se narodil 24. května 1845, stal se knězem, mladé připravoval pro život, starším připomínal dávnou historii. Bádal, cestoval, sepisovat paměti, vydával knihy. Znali ho v Chomutově, v Petrovicích, v Brné, Čeřeništi, v Krásné Lípě i v Německu. Pěšky procestoval celé severní Čechy. V letech 1894-1900 zpracoval historii Svádova, v roce 1909 sepsal Příspěvek k dějinám města Trmice. Zemřel v roce 1927.

Víte, kde hledat vyhlídku Antona Tscherneye?

Není to daleko, jezdí tam červený autobus č. 83, v dávné minulosti tam prý byl hrad, dnes je na tomto místě malý zámek. Pod pohádkovou stavbou, která se stále opravuje je kostel sv. Jakuba Staršího (1477). Několik kamenných bran s tajuplnými znaky, kousek dál je hospoda. Všichni tam mlsají jahody. První zmínky o obci jsou kolem roku 1118.

"Dobře to tam znám, bydlela tam babička. Jezdila jsem tam na prázdniny. V zámku byla snad i škola, nevím, kdo ho momentálně opravuje. Pamatuji si ještě dobu, kdy kolem kostela byla kamenná zeď, dokonce jsem jednou byla uvnitř. To mi bylo tak devět let. Pamatuji si staré varhany a zvláštní klenutý strop. Ta vyhlídka byla vždycky na Skalce, je to kousek nad zámečkem. Dlouho jsem tam nebyla, o nové lavičce nic nevím," tvrdila paní Zuzana na zastávce autobusu.

Stožár s vlajkou označuje místo, informační tabule uvádí fakta, v dálce je vidět i nový most v Ústí nad Labem. Nová lavička s dřevěným sousedem je ve Svádově. Už jste tam byli?

Miroslav Vlach