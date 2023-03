Vodní elektrárna Střekov se otevře lidem. V dalších letech ji čeká modernizace

/FOTO/ Největší vodní elektrárna na Labi otevře své brány zájemcům o exkurzi u příležitosti Světového dne vody (22. 3.). Stane se tak v sobotu 25. března od 10 do 16 hodin. Návštěvníci se budou moci podívat do všech jejích důležitých vnitřních i venkovních částí. Elektrárna loni vyrobila takové množství elektřiny, které by pokrylo roční spotřebu více než 27 tisíc domácností v krajské metropoli. Do roku 2030 čeká všechna tři soustrojí střekovské elektrárny komplexní obnova, její efektivita se tak zvýší o 10 procent, čímž ušetří při výrobě elektřiny miliony kubíků vody. Na Labi ČEZ provozuje celkem sedm vodních elektráren.

Vodní elektrárna Střekov. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

„Lidé se mohou těšit na prohlídku velína, odkud můžeme podle potřeby celou elektrárnu ovládat. Dostanou se i do srdce elektrárny - strojovny s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Ve venkovním areálu si prohlédnou například stroj na čištění jemných česlic nebo venkovní rozvodnu, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě,“ láká fanoušky energetiky předák ze střekovské elektrárny Milan Machata. Pro návštěvníky půjde o jednu z letošních možností vidět během dne otevřených dveří zařízení elektrárny ještě v současné podobě. V následujících letech totiž čeká všechna tři střekovská soustrojí postupná komplexní modernizace podobná těm, kterými procházejí velké vodní elektrárny ČEZ na Vltavě. „Další fungování Střekova v éře decentralizované a dekarbonizované energetiky si totiž vyžádá investice do zvýšení spolehlivosti a účinnosti všech tří soustrojí. Většina jejich hlavních prvků bude při modernizacích vyměněna. Týká se to turbíny a její regulace, rotoru a statoru generátoru, ovládací hydrauliky nebo řídicího systému. Počítáme se zvýšením výkonu elektrárny i zvýšením účinnosti až o deset procent. Ekologičtěji fungující střekovská elektrárna tak bude k výrobě stejného množství elektřiny potřebovat o miliony kubíků vody méně,“ vysvětluje přínos modernizace ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko. FOTO: Nároďák žil křtem CD písničkáře Lüftnera. Místo kalhotek chtěl dupačky Podle jeho dalších slov české řeky a vodní plochy už nenabízejí příliš mnoho míst pro nové střední a větší vodní elektrárny. Skupina ČEZ se proto soustředí na modernizace zvyšující efektivitu provozu stávajících zdrojů, v 11 krajích ČR provozuje 7 velkých a 25 malých vodních elektráren. Za posledních 15 let investovala asi 3,5 mld. Kč, opravené vodní bloky mají celkový výkon přes 1400 MW, tj. zhruba ¾ výkonu jaderné elektrárny Dukovany. V Jiné Zahradě v Chabařovicích vítali jaro. Podívejte se, jak to tam vypadalo Střekov je předposlední umělou přehradou na Labi před vyústěním řeky do Severního moře. Střekovské Masarykovo zdymadlo je technickou památkou ČR, přičemž vytváří jezero o délce 19,5 km a zadržuje 16 milionů kubíků vody. Jeho součástí je elektrárna, která zahájila svůj provoz v roce 1936, téměř souběžně s konstrukčně podobným vodním dílem Vrané nad Vltavou. Instalovaný výkon elektrárny činí 19,5 MW a bezemisní energii z vody tu vyrábí trojice vertikálních Kaplanových turbín. Ročně dodá do sítě tolik elektřiny, kolik by stačilo k pokrytí spotřeby asi 27 tisíc domácností, tedy například měst Litvínova nebo Litoměřic. Vedle dodávky elektrické energie zajišťuje přehrada také potřebnou hloubku řeky a vyhovující podmínky pro lodní dopravu. Díky rybímu přechodu umožňuje rovněž bezpečnou migraci ryb. Jak zdymadlo, tak i rybí přechod spravuje Povodí Labe. Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy