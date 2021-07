Je jich devět, jsou z Moravského Slovácka, milují folklór, svůj kraj a kroj. Navíc umí krásně zpívat. Seznamte se s Voničkami ze Šardic. Děkujeme paní Miroslavě Zaňátové za dnešní příspěvek.

Na další vystoupení šardických Voniček si budeme muset ještě počkat. | Foto: Se souhlasem Miroslavy Zaňátové

Začátky vzniku našeho sboru datujeme do roku 2014 a v současné době máme devět členek. Myšlenka založit sbor však byla živá již pár let před jeho vznikem. Všechna děvčata chodíme také zpívat do šardického chrámového sboru a protože máme rády tradice, zvyky, folklor i kroje, stačilo k realizaci naší myšlenky jen pár krůčků, i když byl zapotřebí, jak to tak bývá, nějaký impuls.