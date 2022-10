V přednáškovém sále muzea se zájemci setkali s tvůrci seriálu Četnické humoresky. Pozvání přijal spisovatel, policejní historik, odborník na prvorepublikové četnictvo a také duchovní otec oblíbeného televizního seriálu Spisovatel Michal Dlouhý a scénáristka a režisérka Pavlína Moskalyková. Diváci zhlédli i nový dokument o Četnických humoreskách.

Součástí programu bylo rovněž odhalení pamětní desky Josefu Arazimovi, která byla v listopadu 2016 omylem umístěna na budovu bývalé Salavcovy vinárny na nedalekém náměstí 5. května. Její správné umístění je ovšem na budově někdejší četnické stanice v Hradci Králové na třídě ČSA 284. Právě tam ve skutečnosti sídlily všechny četnické útvary, které ve městě působily a v letech 1928 až 1936 také četnická pátrací stanice.

Četnictvo opustilo budovu v roce 1936. Josef Arazim se narodil 20. listopadu 1898 v Sedlčánkách. Za první světové války bojoval na italské frontě, kde v červenci 1917 přeběhl do italského zajetí a již 5. října 1917 se přihlásil do československé zahraniční armády. Později bojoval například u Ferrary. Po skončení války se zúčastnil osvobozování Slovenska a v roce 1921 byl demobilizován. V srpnu 1921 nastoupil jako četník a postupně prošel několika funkcemi. Po okupaci Československa působil jako velitel četnické stanice v Holicích a v roce 1943 byl jako legionář předčasně penzionován.

V květnu 1945 se přihlásil na četnické stanici v Holicích do služby, při odzbrojování ustupujících německých jednotek byl ale Němci 6. května zadržen a jen se štěstím unikl popravě. Od 10. května 1945 sloužil v Albrechticích, později v dalších služebnách v pohraničí a poté na Hradecku. V roce 1955 byl přeložen do trvalé výslužby. Do roku 1961 pracoval jako vrátný, do důchodu šel v roce 1963. Josef Arazim zemřel v Hradci Králové 14. listopadu 1975.

Program završila komentovaná prohlídka nově otevřené výstavy Četnické humoresky v Salonu republiky, která potrvá až do 26. března 2023.

Děkujeme srdečně všem, kteří se podíleli na organizaci Četnického dne a spolupracovali na přípravě výstavy.

MVČ HK