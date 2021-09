Poslední prázdninový víkend patřil ve Vrbovci tradicím a vínu. Vinaři v pátek poprvé zarazili horu a uspořádali i noc ve vinici. V sobotu chasa oblékla kroje a slavila vinobraní. Za krásné fotky děkujeme Romaně Janské a obci.

Vrbovečtí vinaři zaraizli horu a uspořádali první noc ve vinici. | Foto: Romana Janská

Než budou vinohrady v následujících týdnech patřit hlavně práci a sklizni hroznů, uspořádal vinařský cech ve Vrbovci slavnost, která spojila obnovenou tradici s novým nápadem. Nejprve si vinaři, hotaři a milovníci vín sešli v pátek podvečer u kostela, kam děvčata přinesla k požehnání kytice z bylin svatého Jana, které mají vinice chránit před rozmary počasí. Chybět nemohla ani Hroznová koza, která je s Vrbovcem historicky spojená. Poté vyšel průvod za ves do vinic, kde hotaři vzyčili svá znamení, vysoké tyče s požehnanými kyticemi, aby tak dali všem najevo, že viniční hora je ve Vrbovci zaražená a do skončení vinobraní do ní smí jen vinaři a ti, kdo ve vinic pracují. Pátek ale ještš patřil dobré zábavě a ochutnávce vín a různých dobrot přímo ve vinicích. Vrbovečtí vinaři tam otevřeli své stánky a k ochutnávce nabídli přes sto vzorků místních vín.