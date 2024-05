Orchideje kvetou na Cínové hoře u Znojma. Záplava kukaček těší místní i turisty

Veronika Králová Čtenář reportér

Jestli jste ještě letos nestihli obdivovat záplavy drobných orchidejí na znojemské přírodní památce Cínová hora, máte nejvyšší čas. Nevím, co na to odborníci, ale já mám pocit, že tolik jsem jich tam dosud neviděla. Vstavač kukačka. A z Gránic k tomu zážitku vytrvale kukají kukačky. Krásné to je.

Vstavač kukačka vykvetl v těchto dnech na Cínové hoře. | Foto: Veronika Králová, Doma v Podyjí

Všímavý výletník orchideje snadno v trávě najde díky tmavě fialové nebo nachové barvě. Vstavač kukačka patří mezi zákonem chráněné a dle Červeného seznamu dokonce mezi kriticky ohrožené druhy. Těšíme se i na vaše fotky z vycházek a výletů. Posílat je můžete ZDE. O kukačkách vzniklo již dříve video z dílny Veroniky Králové a Doma v Podyjí. Zdroj: Veronika Králová, Doma v Podyjí