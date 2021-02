Zasněžená krajina je kouzelná. Už jste letos vyrazili do Jeseníků či na Pustevny? Neváhejte, určitě stojí za poznání.

Energii nám dodají výlety do přírody. | Foto: Tereza Zakravačová

V Jeseníkách jsme se podívali například na Ztracené kameny. Na Pustevnách zase na vrchol Tanečnice, který dostal na základě pověstí svůj název podle pohanských obřadů doprovázených divokými tanečními reji. Jiná pověst vypráví o líné Barce, která doma nikdy s ničím nepomohla, jen noc co noc utíkala do lesa a za svitu měsíce tančila. Samotný Radegast se rozhodl ji za její lenost potrestat a proměnil ji v mohutnou horu, jejíž svahy spadají do údolí jako záhyby dívčích sukní.