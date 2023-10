Poslední zářijový víkend proběhla v chovatelském areálu u vlakového nádraží ve Vyškově místní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Podívaná předvedla více než 180 kusů zvířat od 32 chovatelů. Z celkového počtu vystavovatelů byla celá jedna čtvrtina takzvaných mladých chovatelů, tedy chovatelů do 18 let.

Výstava králíků, holubů i exotiky. Chovatelé ukázali ve Vyškově nejlepší kusy | Foto: Marie Nezbedová

Každé zvíře bylo ohodnoceno posuzovatelem a ti nejlepší obdrželi poháry nebo čestné ceny z rukou starosty města Vyškova. Všichni zúčastnění navíc dostali pamětní listy.

Každoroční výstava je vyvrcholením celoroční práce chovatelů. Je to každodenní práce a starost, v kombinaci s nemalými výdaji. Proto každý chovatel pro výstavu pečlivě vybírá to nejlepší, co na dvoře či králikárně má a vysoké ocenění jeho chovu je mu odměnou.