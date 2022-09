Na fotografiích je například vidět zbytek pilířů mostu v Hladné. Výstavba začala v letech 1940 - 1941 a most měl spojovat Albrechtice nad Vltavou a Doubravu. Okupanti pokračování stavby zakázali, což se jim vymstilo v roce 1945. Marně hledali při úprku most, který měl být podle map dokončený.

Atom konserve. Nahlédněte do útrob nikdy nezprovozněné jaderné elektrárny

Nízký stav vody odkrývá také původní místo u Podolska, kde se v letech 1848 - 1960 přes Vltavu klenul empírový řetězový most. V roce 1959 byl, stejně jako sousední Podolský most, prohlášen národní technickou památkou. Po napuštění přehrady Orlík by byl most potopen, a proto se rozhodlo o jeho pečlivém rozebrání, dokumentaci a uložení.

Ze zahraničí přišla v šedesátých letech nabídka na odkoupení mostu, byla však zamítnuta a bylo rozhodnuto o pozdějším přestěhování a znovusestavení. Od roku 1975 překlenuje Lužnici pod městysem Stádlec a je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v Česku.

OBRAZEM: Technika, která nás chrání. Dny NATO 2022 čtenářským objektivem

Pohledy lidi přitahují také řopíky, jez a zbytky novomlýnské elektrárny nebo torzo hřbitovní zdi v Červené nad Vltavou. Fotografie Martina Koláře vznikly v posledních třech letech. Záběry z Orlické přehrady a informace k místu a jeho historii najdete na Facebooku Přehrada Orlík.