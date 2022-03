Akci jsme zahájili ve čtvrtek po obědě balením a transportem materiálu z klubovny. Na tábořiště nebylo možné v tuto roční dobu dojet autem, proto jsme si na pomoc museli přizvat traktor. Na samotné tábořiště jsme traktorem dorazili po šestnácté hodině, takže nám zbývalo pouze pár minut světla na stavbu teepee. Dřevěné konstrukce naštěstí na tábořišti zůstávají celoročně, což nám velice usnadnilo práci. Za odborného dohledu a pomoci správce tábořiště jsme plachtu natáhli pár minut před západem slunce, který následovala sněhová přeháňka, uf… budeme spát v suchu.. Následovala už jenom večeře v podobě chilli con carne, večerní koupačka pár odvážlivců v zamrzlém rybníce a hurá na kutě do vyhřátého týpka!

Byť nám zima v noci nebyla, probouzeli jsme se do velice chladného rána. Pár obětavců si přivstalo, aby zbytku nachystalo snídani a uvařilo čaj. Jsou to hrdinové. Dopoledne každý dělal, co ho bavilo, hrálo se na kytaru, někdo začal stavět indiánskou saunu, holky zadělaly na těsto na pizzy a na někoho čekala naštípat hromada dřeva, nesměla ale chybět ranní otužovačka! Během poledne nás mile překvapila první návštěva, cestu k nám si našel Mládě a Macík. S klukama jsme si zahráli Bang! a pomohli nám se saunou i dřevem, alespoň kvalitní instruktáží a předáním dlouholetých zkušeností. Během odpoledne postupně dorazil i zbytek táborníků, mezi kterými byli i Piškot a Tesák, kteří stáli u zakládání této tradice. Odpoledne jsme stihli upéct nějakou tu pizzu na oběd, na jídlo zatím moc nebyly a bohužel nám došlo těsto, tak jsme se moc nenajedli a raději jsme zadělali na další a nechali je na večeři. Po západu slunce jsme si při čekání na rozpálení kamenů do sauny zahráli vikingský fotbal ve sněhu s čelovkami na hlavě, vidět toho moc nebylo, ale alespoň jsme se pobavili a zahřáli. Po fotbálku jsme si udělali další pizzy a konečně vyzkoušeli tu naši saunu! Pak jenom rybníček, maso v týpku, pár příběhů u ohně a do spacáků!

Sobotní ráno bylo kvůli foukání větru ještě chladnější než to páteční. Naštěstí se zase našli dva hrdinové, kteří nám probouzení zpříjemnili teplým čajíkem na zahřátí. Po snídani a ranní koupeli zase následovaly tradiční zimně-táborové aktivity v podobě sekání dřeva a vaření oběda. Večerní sauna měla sice grády, ale mohlo to být ještě lepší, proto jsme ji ještě dopoledne o půl metru snížili. K obědu byl gulášek v režii našeho moldavského šéfkuchaře Fomy, který se moc povedl. Celé odpoledne jsme věnovali sportovním utkáním. Dva nadějné týmy se utkaly v baseballu, fotbalu, nebo třeba ve frisbee. Dorazila nám také další návštěva. Část návštěvy se také připojila k našemu sportovnímu klání, zbytek zůstal v hledišti. Večer na nás čekala další session saunování v naší potuněné sauně, do které jsme celý den zahřívali kameny. Sauna stála opravdu za to, proto jsme si ji někteří i třikrát zopakovali, každé saunování jsme prokládali koupačkou v ledovém rybníčku. Po saunování na nás čekala už jenom večeře, historky u ohně a sem tam nějaká ta písnička. Pak už jenom hezky do vyuzeného spacáku, do říše snů a doufat, že nás v noci nevzbudí zima.

V neděli jsme si museli přivstat, čekalo nás balení. Po sbalení a zdlábnutí snídaně na posílenou nás čekal už jenom poslední úkol – transport materiálu. Ukázalo se, že to nebude taková sranda, veškerý materiál jsme táhli na bobech, na zádech, nebo na smyku zhotoveném z plachty, pár lan a klacků. Stálo to sice dost energie a vůle, ale nakonec jsme všichni dorazili do cíle, dokonce jsme po cestě snad ani nic neztratili!

Jako první ročník nové éry zimního táboření v našem středisku to byla skvělá akce a všichni se těšíme na nadcházející ročníky!

David Chalupa