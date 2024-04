Městské informační centrum Duchcov zve na výstavu fotografií Duchcov z ptačí perspektivy.

Zajímavé pohledy na město, Duchcov z ptačí perspektivy | Foto: Se svolením Města Duchcov

Výstava bude k vidění od 29. dubna do 8. června 2024, v průběhu května každý všední den od 8:30 do 17:00 hodin, v červnu každý všední den 8:30 do 17:00, soboty od 9:00 do 16:00 hodin, 8. 6. 2024 (sobota) prodloužená otvírací doba od 9:00 do 18:00 hodin.

Vstupné je zdarma.

(mm)