Současným majitelem zámku Červená Řečice je družstvo Zámek Šebastián, které se pustilo do rozsáhlé rekonstrukce. Památka má velice zajímavou historii a váže se k ní i hrůzostrašná pověst.

Zámek Červená Řečice prochází rekonstrukcí, fotografie z roku 2022. | Foto: Alena Hesounová

Červená Řečice u Pelhřimova bývala krásným zámkem a věřme, že jím zas bude. Po letech chátrání dostává nový kabátek a čile probíhá rekonstrukce. Obnova začala v roce 2020 a měla být dokončena v roce 2022. Zámek měl být otevřen pro veřejnost koncem sezóny, ale otevřel se až v letošním roce.

Opravy ještě zdaleka nejsou hotovy, po rekonstrukci je zatím jen několik budov, na opravu celého areálu nejsou peníze. Vše se dělá postupně, ale hlavně že rekonstrukce vůbec probíhá. Usilovalo se o ní léta.

Městečko vzniklo roku 1144 na území, které získalo pražské biskupství od krále Vladislava II. Ve 13. století zde stála opevněná biskupská tvrz, která je doložena r. 1290. Pražské biskupství tvrz drželo do r. 1421. Tehdy se Červená Řečice nazývala Biskupskou Řečicí. A místo tvrze již tady stál od 14. století hrad.

V letech 1384 a 1392 jsou zde doloženy pobyty arcibiskupa Jana z Jenštejna. R. 1422 církev o hrad přišla, když ho dobyli husité. Po skončení husitských válek se tu střídali majitelé. V 16. stol. za majitele Šebestiana Leskovce byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Zámek byl ozdoben sgrafity a celý areál byl r. 1560 obehnán vodním příkopem.

R. 1623 byl zámek vrácen císařem Ferdinandem II. pražským arcibiskupům, kteří ho drželi až do roku 1948. 1670 byl původní padací most nahrazen mostem kamenným. Honosný zámek, který byl v majetku pražských biskupů, později arcibiskupů, zdůrazňuje vládu církve nad zdejším krajem. Církev však zámku nevěnovala moc péče a chátrání pokračovalo i po r. 1948. Rozsáhlý goticko-renesanční areál s bohatou výzdobou zůstal prázdný a dále chátral.

V 70. letech 20. stol. zde byl místní národní výbor, státní archiv atd. Objekt byl definitivně opuštěn r. 1990. Problémem se staly i majetkové nejasnosti. Zámek se dostal do havarijního stavu, byla narušena statika, hroutily se střechy, krovy. Červená Řečice se stala jednou z nejohroženějších památek Česka. V roce 2014 zkázu dokonal požár.

Současným majitelem je družstvo Zámek Šebastián a to se pustilo do rozsáhlé rekonstrukce odhadem asi za 100 mil. Kč. Snaha o záchranu cenného objektu ovšem probíhala dlouhá léta. Byl to vleklý boj mezi nadšenci, kteří chtěli zámek zachránit a jehož osud jim nebyl lhostejný a mezi lhostejností úřadů. Vnitřní vybavení se rozkradlo, případně prodávalo zájemcům za pár korun.

Snad na žádné jiné památce není tolik vidět zub času a zub totality.

My jsme se zde octli v r. 2022, v době, kdy probíhala rekonstrukce, o které jsem věděla. Čekala jsem zavřená vrata. Měli jsme však štěstí, vrata byla otevřená, probíhaly zde pilně práce a mohli jsme si celý areál projít. Velice zajímavý zážitek. Některé budovy jsou již opravené, některé jsou v lešení a na některé oprava ještě čeká.

Areál se skládá z několika budov, které obklopují dvě nádvoří. Pevnostní charakter zámku připomínají dvě bašty a hranolová věž zvaná Hladomorna.

K zámku se váže i zajímavá pověst. Podle ní založili Červenou Řečiči templáři, kteří tu později byli popraveni. V zámeckých sklepeních se pak zjevoval průvod popravených rytířů, kteří si nesli své hlavy v podpaží. Jejich duchové prý každý rok o Dušičkách vycházejí z Hladomorny a jdou sloužit temnou pobožnost. Jednou se této černé mše tajně zúčastnila zámecká paní a málem hrůzou přišla o život.

Zámek Červená Řečice dostal svou druhou šanci. Hodně práce se zde již vykonalo, ale hodně jí ještě zbývá. Ale návštěvníci již mohou procházet místy, kde trávili svůj čas biskupové a arcibiskupové.