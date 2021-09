Další konvoj naleštěných plechů a bublavých motorů projel naším krajem. Tatranský Oldtimer uspořádal jízdu vozidel s datem výroby do roku 1945. A na padesát naleštěných krasavců tak projelo okruh Zaječí - Mikulov – Valtice – Lednice - Vinařství u kapličky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.