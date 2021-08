Žbluňk! Velkopavlovická lávka opět zmáchala odvážlivce. Všichni se dobře bavili

Čtenář reportér





První srpnovou sobotu uspořádali velkopavlovičtí hasiči třetí ročník Velkopavlovické lávky. V hlavní soutěži přejezdu lávky přes rybník na kole se v letošním roce zúčastnilo čtrnáct soutěžících, z toho tři do patnácti let. Dalších pět dvojic se zapojilo do soutěže o přejezd lávky na kolečku. Děkujeme Petru Hasilovi za pěkný příspěvek a Oldřichu Otáhalovi za krásné fotky.

Třetí Velkopavlovické lávky se účastnilo čtrnáct odvážlivců. | Foto: Oldřich Otáhal