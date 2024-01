Zimní krása v Ústí, výhledy na Bukovku a Komárku. Erbenova vyhlídka nefunguje

Čtenář reportér

/FOTO/ Zimní počasí na Ústecku umí čarovat. Za idylkou nemusíte až do hor, ale stačí vyrazit do kopců nad krajskou metropolí. Krásné výhledy nabízí třeba cesta na dobětickou Erbenovu vyhlídku od silnice z Chuderova do Žežic.

Cesta k Erbenově vyhlídce v Ústí nad Labem. | Foto: Martin Mudroch

Samotná Erbenova vyhlídka je z důvodu oprav, až do odvolání, uzavřena. I tak má cesta k ní svoje kouzlo, protože nabízí krásné výhledy na Bukovou horu, Komáří vížku či hrad Střekov. (mm)