Dnešním příspěvkem se, milí čtenáři, vracíme pomyslně do starých dobrých vod. A zůstaneme jenom pár kilometrů od Hranic. Cestu kolem Bradelného potoka vlévajícího se na Boňkově do mnohem známější Veličky jsem už popisoval.

Z Potštátu k Bradelnému potoku | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Z Boňkova k Michalovu je to opravdu krásná procházka, která vám v létě nabídne příjemný chládek, v zimě jste zase většinu cesty kryti před větrem nebo sněhovou fujavicí stromovím. I horní tok Bradelného potoka má ale co nabídnout.

Tady je už údolí mnohem širší a pohodlně sem dojít lze jak od Středolesí, tak od Boškova, ale i z Potštátu, případně proti proudu od ústí potoka přímo z Boňkova.

Vzácná návštěva ze severu. Na Třebíčsko přiletěli brkoslavové

V neděli jsme zvolili trasu z Potštátu přes Michalov, dále dolů do údolí a proti proudu potoka až k turistickému rozcestí. Tady lze pokračovat doleva do Středolesí, rovně do Boškova nebo doprava k Potštátu.

Vydali jsme se posledně jmenovaným směrem a brzy opustili příjemně šumící les. Hezkými výhledy je Potštátsko známé. A i když druhý víkendový den i trochu mrholilo, po obloze se válely tmavé mraky, i tak mě i tentokrát zaujala hra barev, světel a stínů, všemožných tvarů.

VIDEO: Nádherná podívaná. Start balónů v Kejžlici přilákal davy lidí

A výhled na historické městečko Potštát je třeba od Hraběnčiny vyhlídky opravdu moc hezký. I když se nám zprvu moc ven nechtělo, nakonec jsme byli rádi. Stejně tak jako Kessynka, která k těm našim sedmi kilometrům přidala nejméně jednou tolik.